CCB Nguyễn Quang Lộc - Vững vàng qua gian lao

Đặng Thắm - 22/10/2026 17:29

CCB Nguyễn Quang Lộc, xã Thạch Xuân (Hà Tĩnh), người lính của Sư đoàn 341 anh hùng, luôn giữ vững bản lĩnh, ý chí và phẩm chất cao đẹp của Bộ đội Cụ Hồ.