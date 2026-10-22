Về Báo Hà Tĩnh
Ký ức và hiện tại

CCB Nguyễn Quang Lộc - Vững vàng qua gian lao

Đặng Thắm - 22/10/2026 17:29
CCB Nguyễn Quang Lộc, xã Thạch Xuân (Hà Tĩnh), người lính của Sư đoàn 341 anh hùng, luôn giữ vững bản lĩnh, ý chí và phẩm chất cao đẹp của Bộ đội Cụ Hồ.
Chia sẻ ý kiến của bạn
Tin liên quan
Vẹn nguyên phẩm chất người lính
Ký ức và hiện tại

Vẹn nguyên phẩm chất người lính

Xem thêm

Giám đốc: Nghiêm Sỹ Đống

Trụ sở chính: Số 22, đường Phan Đình Phùng, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh

Cơ sở 2: Số 01, đường Võ Liêm Sơn, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh

Điện thoại: (023)95.858.608, (023)93.693.427 - Email: hatinhdientu@baohatinh.vn - toasoan@baohatinh.vn

QC: (023)93.856.715 - Email quảng cáo: quangcao@baohatinh.vn - ads@hatinhtv.vn

Giấy phép số: 15/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 17 tháng 01 năm 2022.

© Bản quyền thuộc về Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.

POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO