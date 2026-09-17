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Ký ức và hiện tại

Vẹn nguyên phẩm chất người lính

Đặng Thắm - 17/09/2026 17:01
CCB Nguyễn Trọng Loạt vượt lên thương tật, giữ vẹn phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, trở thành tấm gương sáng giữa đời thường trên quê hương Hà Tĩnh.
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