Vẹn nguyên phẩm chất người lính

Đặng Thắm - 17/09/2026 17:01

CCB Nguyễn Trọng Loạt vượt lên thương tật, giữ vẹn phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, trở thành tấm gương sáng giữa đời thường trên quê hương Hà Tĩnh.