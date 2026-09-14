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Góc suy ngẫm

Câu chuyện: Lời khuyên của thầy

Mỹ Dung - 14/09/2026 17:21
Câu chuyện "Lời khuyên của thầy" nói về việc trao đi lòng tốt ngay hiện tại. Chờ đủ điều kiện mới giúp đỡ sẽ khiến bạn vô tình bỏ lỡ cơ hội làm điều tử tế.
Lời khuyên của thầy
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