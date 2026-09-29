Khi i-Hà Tĩnh “hòa” nhịp sống đô thị Thành Sen

Nguyễn Trung - 29/09/2026 16:07

Trong xu thế chuyển đổi số mạnh mẽ hiện nay, việc ứng dụng công nghệ để giải quyết các bài toán quản lý đô thị không còn là câu chuyện xa lạ. Tại Hà Tĩnh, ứng dụng công dân số i-Hà Tĩnh với tính năng phản ánh hiện trường đã và đang khẳng định vai trò là 'cầu nối' đắc lực giữa người dân và chính quyền cơ sở. Tại phường Thành Sen, không dừng lại ở một biểu tượng được cài đặt trên màn hình điện thoại thông minh, i-Hà Tĩnh đang dần hòa nhập vào nhịp sống thường nhật của mỗi người dân, trở thành công cụ hỗ trợ quản lý trật tự đô thị, giải quyết việc dân sinh và nâng cao hiệu quả quản trị ở cơ sở.