Trải nghiệm di sản Nguyễn Du: Từ trang sách đến thực tế

Phan Dung - 26/09/2026 16:03

Trải nghiệm di sản Nguyễn Du giúp học sinh hiểu sâu hơn về Đại thi hào, Truyện Kiều và bồi đắp tình yêu văn hóa quê hương.