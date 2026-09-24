Phát triển rừng bền vững, hướng tới thị trường tín chỉ carbon

Nguyễn Thị Tâm - 24/09/2026 14:16

Thời gian qua, Hà Tĩnh đã triển khai nhiều giải pháp quản lý, bảo vệ và phát triển rừng theo hướng bền vững, hướng tới thị trường tín chỉ carbon.