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Đảng trong cuộc sống

Những "hạt nhân" góp sức làm thay đổi bộ mặt nhiều xã miền núi

Dương Phương - 22/09/2026 17:16
Tại nhiều xã miền núi ở Hà Tĩnh, đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ thôn đang trở thành những “hạt nhân” đoàn kết ở cơ sở.
Những "hạt nhân" góp sức làm thay đổi bộ mặt nhiều xã miền núi
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