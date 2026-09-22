Những "hạt nhân" góp sức làm thay đổi bộ mặt nhiều xã miền núi

Dương Phương - 22/09/2026 17:16

Tại nhiều xã miền núi ở Hà Tĩnh, đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ thôn đang trở thành những “hạt nhân” đoàn kết ở cơ sở.