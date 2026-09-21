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Chống buôn lậu và gian lận thương mại

Kiểm soát các loại hàng hoá dịp tết trung thu

Đinh Hồng Việt - 21/09/2026 17:01
Trước nhu cầu tiêu dùng bánh kẹo, thực phẩm và đồ chơi trẻ em tăng cao trong dịp tết Trung Thu, các cơ quan chức năng ở Hà Tĩnh đang tăng cường kiểm tra, giám sát thị trường; chủ động kiểm soát hoạt động kinh doanh, tuyên truyền nâng cao trách nhiệm của người bán và người mua. Qua đó, kịp thời ngăn ngừa hàng hóa vi phạm lưu thông trên thị trường, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng, góp phần để người dân đón Tết Trung thu an toàn, lành mạnh và tiết kiệm.
Kiểm soát các loại hàng hoá dịp tết trung thu
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