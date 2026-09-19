Hà Tĩnh: Đẩy mạnh xây dựng văn hóa trường học

Võ Thị Thanh Huyền - 19/09/2026 09:10

Để học sinh nhanh chóng làm quen với môi trường mới, các hoạt động tập thể, sinh hoạt Đội đang được các trường học tại Hà Tĩnh đẩy mạnh.