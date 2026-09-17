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Xót xa người mẹ già ở Hà Tĩnh nuôi 2 con bệnh tật

Trần Huyền - 17/09/2026 18:41
Ở tuổi xế chiều, dù đã già yếu, bà Trương Thị Bình, thôn Đông Sơn, xã Xuân Lộc, tỉnh Hà Tĩnh vẫn phải cưu mang hai người con gái mang bạo bệnh.
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