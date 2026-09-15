Dự báo thời tiết Hà Tĩnh đêm 15/9 ngày 16/9/2026

Mai Hoa - 15/09/2026 17:12

Dự báo thời tiết Hà Tĩnh đêm 15/9 ngày 16/9/2026 của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh