Xây dựng thôn thông minh, hướng tới nông thôn mới hiện đại

Từ Duyên - 12/09/2026 14:53

Thôn thông minh Hà Tĩnh đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển hạ tầng số và các tiện ích thiết thực, góp phần xây dựng nông thôn mới hiện đại, an toàn, văn minh.