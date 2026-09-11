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Khoa học và đời sống

Bí quyết nuôi thỏ trong nhà

Từ Duyên - 11/09/2026 17:24
Nuôi thỏ trong nhà không cần nhiều diện tích, phù hợp quy mô vừa và nhỏ. Để đàn thỏ phát triển tốt, người nuôi cần chú trọng kỹ thuật chăm sóc, phòng bệnh.
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