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Tạp chí Giáo dục

Hà Tĩnh: Cắt giảm cuộc thi, kiến tạo động lực thi đua mới

Võ Thị Thanh Huyền - 30/09/2026 16:54
Ngay từ đầu năm học, nhiều trường ở Hà Tĩnh đã đổi mới thi đua, hướng vào chuyên môn, trải nghiệm và sáng tạo.
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