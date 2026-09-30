Hà Tĩnh: Cắt giảm cuộc thi, kiến tạo động lực thi đua mới

Võ Thị Thanh Huyền - 30/09/2026 16:54

Ngay từ đầu năm học, nhiều trường ở Hà Tĩnh đã đổi mới thi đua, hướng vào chuyên môn, trải nghiệm và sáng tạo.