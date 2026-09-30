Xây dựng, vận hành lưới điện thông minh

Tuệ Trang - 30/09/2026 16:44

Công ty Điện lực Hà Tĩnh đang đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, từng bước số hóa các lĩnh vực hoạt động, từng bước thay đổi cách ngành điện quản lý, vận hành và phục vụ khách hàng.