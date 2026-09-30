Hà Tĩnh: Chuyển đổi số từ những cán bộ gần dân nhất

Nguyễn Văn Sơn - 30/09/2026 08:08

Hà Tĩnh: Chuyển đổi số được đưa vào những việc rất cụ thể tại thôn, tổ dân phố để hỗ trợ người dân thuận lợi hơn.