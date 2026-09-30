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Hà Tĩnh: Chuyển đổi số từ những cán bộ gần dân nhất

Nguyễn Văn Sơn - 30/09/2026 08:08
Hà Tĩnh: Chuyển đổi số được đưa vào những việc rất cụ thể tại thôn, tổ dân phố để hỗ trợ người dân thuận lợi hơn.
Hà Tĩnh: Chuyển đổi số từ những cán bộ gần dân nhất.
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