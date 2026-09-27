Dự báo thời tiết Hà Tĩnh đêm 27/9 ngày 28/9/2026

PV - 27/09/2026 17:59

Dự báo thời tiết Hà Tĩnh đêm 27/9 ngày 28/9/2026 của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh