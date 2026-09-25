Trao gửi yêu thương, thắp sáng nụ cười

Mỹ Dung - 25/09/2026 19:58

Hành trình trao gửi yêu thương, thắp sáng nụ cười của học sinh THPT Hà Tĩnh đã mang tới mùa Trung thu đầy ấm áp cho các em nhỏ trên địa bàn tỉnh.