Giai điệu đượm tình quê

Phạm Hương Ly - 24/09/2026 14:31

Từ những giá trị văn hóa được bồi đắp qua năm tháng, nhiều tác phẩm văn học nghệ thuật đã ra đời, góp thêm những giai điệu đẹp cho vùng đất núi Hồng, sông La.