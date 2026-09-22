Truyện Kiều trên Trường Sơn: Vì sao người lính mê Kiều?

Phan Dung - 22/09/2026 07:59

Trong những năm tháng chiến tranh khốc liệt, trên con đường Trường Sơn huyền thoại, những câu thơ Kiều đã trở thành hành trang vô giá trong ba lô của người lính.