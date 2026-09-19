Nghị quyết 06 tạo động lực để Xuân Lộc giảm nghèo bền vững.

Nguyễn Văn Sơn - 19/09/2026 15:45

Nghị quyết 06/2026 của Hội đồng nhận dân tỉnh tạo động lực cho Xuân Lộc giảm nghèo bền vững trong giai đoạn phát triển mới.