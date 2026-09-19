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Nghị quyết 06 tạo động lực để Xuân Lộc giảm nghèo bền vững.

Nguyễn Văn Sơn - 19/09/2026 15:45
Nghị quyết 06/2026 của Hội đồng nhận dân tỉnh tạo động lực cho Xuân Lộc giảm nghèo bền vững trong giai đoạn phát triển mới.
Nghị quyết 06 tạo động lực để Xuân Lộc giảm nghèo bền vững.
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