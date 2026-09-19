Mỗi tên chợ, một hồn quê Hà Tĩnh

Võ Thị Thanh Huyền - 19/09/2026 13:17

Ở các vùng quê Hà Tĩnh, tên chợ thường gắn với một vùng đất, một nghề xưa hay sản vật thân quen, như những dấu tích lưu giữ ký ức về đất và người.