Theo dấu hương trầm Phúc Trạch

Kiều Anh - 18/09/2026 18:38

Từ không gian trải nghiệm giữa phố đến xứ trầm Phúc Trạch, hương thơm ấy đang theo bước chân du khách, lan tỏa câu chuyện về một sản vật đặc trưng của Hà Tĩnh.