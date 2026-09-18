Mùa trăng yêu thương

Trần Thị Thu Hoài - 18/09/2026 17:09

Tết Trung thu dường như đến sớm hơn với các em nhỏ ở vùng biên xa xôi ở Hà Tĩnh, khi có những tấm lòng yêu thương từ cộng đồng xã hội.