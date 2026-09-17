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Câu chuyện OCOP

Trà gạo lứt Omega An Phát - Thơm lành từ thiên nhiên

Từ Duyên - 17/09/2026 17:44
Trà gạo lứt Omega An Phát – sản phẩm OCOP 4 sao của Hà Tĩnh, được chế biến từ hạt gạo lứt, góp phần nâng giá trị nông sản địa phương.
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