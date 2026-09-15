Đồng Tiến- Giữ hồn nghề xưa, dựng xây quê mới

Kiều Anh - 15/09/2026 14:08

Đồng Tiến hôm nay là miền quê đang chuyển mình mạnh mẽ trong hành trình xây dựng nông thôn mới, nhưng vẫn giữ gìn và phát huy những giá truyền thống tốt đẹp.