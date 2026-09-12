Dự báo thời tiết Hà Tĩnh đêm 12/9 ngày 13/9/2026

PV - 12/09/2026 17:01

Dự báo thời tiết Hà Tĩnh đêm 12/9 ngày 13/9/2026 của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh