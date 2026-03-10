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Nguyễn Du và Truyện Kiều

Sắc hoa trong Truyện Kiều: Khi thiên nhiên nói hộ lòng người

Phan Dung - 03/10/2026 18:05
Sắc hoa trong Truyện Kiều không chỉ gợi mùa mà còn chuyên chở tâm trạng, thời gian và số phận con người qua ngòi bút đại thi hào Nguyễn Du.
Sắc hoa trong Truyện Kiều
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