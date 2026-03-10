Sắc hoa trong Truyện Kiều: Khi thiên nhiên nói hộ lòng người

Phan Dung - 03/10/2026 18:05

Sắc hoa trong Truyện Kiều không chỉ gợi mùa mà còn chuyên chở tâm trạng, thời gian và số phận con người qua ngòi bút đại thi hào Nguyễn Du.