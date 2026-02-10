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Mở rộng mùa du lịch từ những cuộc hội ngộ

Đặng Thắm - 02/10/2026 20:17
Những cuộc hội ngộ quy mô lớn diễn ra tại Hà Tĩnh thời gian gần đây đang cho thấy dư địa để hình thành dòng khách mới, góp phần mở rộng mùa du lịch.
Mở rộng mùa du lịch từ những cuộc hội ngộ
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