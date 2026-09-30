Dự báo thời tiết Hà Tĩnh đêm 30/9 ngày 1/10/2026

PV - 30/09/2026 17:19

Dự báo thời tiết Hà Tĩnh đêm 30/9 ngày 1/10/2026 của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh