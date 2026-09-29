Hành trình xanh nơi biên giới

Trần Thị Thu Hoài - 29/09/2026 22:20

Đề án “Tuổi trẻ VN đồng hành, hỗ trợ Thanh thiếu nhi vùng biên giới giai đoạn 2025 - 2030” đang mang đến nhiều đổi thay cho địa bàn biên giới Hà Tĩnh.