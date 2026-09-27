Chủ động phòng ngừa các bệnh lý tuyến tiền liệt

Khánh Huyền - 27/09/2026 15:26

Nam giới Hà Tĩnh đừng chủ quan tiểu đêm, tiểu khó tưởng do tuổi tác, đây là cảnh báo sớm bệnh lý tuyến tiền liệt, dễ gây biến chứng nguy hiểm.