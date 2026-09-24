Nước mắm Nga Sơn-Đậm đà hương vị truyền thống

Lê Tú Anh - 24/09/2026 16:43

Không chỉ khẳng định chất lượng bằng chứng nhận OCOP 3 sao, nước mắm Nga Sơn còn góp phần duy trì nghề làm nước mắm và tạo sinh kế cho người dân.