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Câu chuyện OCOP

Nước mắm Nga Sơn-Đậm đà hương vị truyền thống

Lê Tú Anh - 24/09/2026 16:43
Không chỉ khẳng định chất lượng bằng chứng nhận OCOP 3 sao, nước mắm Nga Sơn còn góp phần duy trì nghề làm nước mắm và tạo sinh kế cho người dân.
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