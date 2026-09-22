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Điều phối chương trình – Cầu nối nội dung trên sóng BHTtv

Từ Duyên - 22/09/2026 07:57
Điều phối chương trình kết nối nội dung, kỹ thuật và các bộ phận sản xuất, bảo đảm lịch phát sóng BHTtv đúng giờ, đúng nội dung.
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Giám đốc: Nghiêm Sỹ Đống

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