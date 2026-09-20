Mã số thuế “treo” và những khoản nợ bị lãng quên

Đặng Thắm - 20/09/2026 19:35

Làm sạch mã số thuế không chỉ phục vụ công tác quản lý nhà nước. Dữ liệu được cập nhật đúng thực tế cũng là cách bảo vệ quyền lợi của chính người nộp thuế.