Dự báo thời tiết Hà Tĩnh đêm 20/9 ngày 21/9/2026

PV - 20/09/2026 18:14

Dự báo thời tiết Hà Tĩnh đêm 20/9 ngày 21/9/2026 của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩn