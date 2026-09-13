Khi người trẻ “bỏ phố về quê” - tránh áp lực hay vì quê hương?

Trần Huyền - 13/09/2026 17:02

Tại Hà Tĩnh, "bỏ phố về quê" đang cho thấy có sự chuyển dịch trong tư duy sinh kế có tính toán rõ ràng của những người trẻ.