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Câu chuyện tuần này

Khi người trẻ “bỏ phố về quê” - tránh áp lực hay vì quê hương?

Trần Huyền - 13/09/2026 17:02
Tại Hà Tĩnh, "bỏ phố về quê" đang cho thấy có sự chuyển dịch trong tư duy sinh kế có tính toán rõ ràng của những người trẻ.
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