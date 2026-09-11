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Nổ lực, sáng tạo trong "Chiến dịch 500 ngày đêm" ở Hà Tĩnh.

Văn Sơn - 11/09/2026 18:20
Nổ lực, sáng tạo trong "Chiến dịch 500 ngày đêm" ở Hà Tĩnh. Là một trong 9 địa phương sớm hoàn thành việc lấy mẫu hài cốt liệt sĩ chưa xác định thông tin
Nổ lực, sáng tạo trong thực hiện "Chiến dịch 500 ngày đêm" ở Hà Tĩnh.
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