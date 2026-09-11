Tranh chấp đất đai và câu chuyện pháp lý

Linh Thuỷ - 11/09/2026 18:19

Việc đổ đất mở rộng mặt đường tại thôn Văn Xuân, xã Xuân Lộc, tỉnh Hà Tĩnh đã làm nảy sinh tranh chấp ranh giới đất đai giữa các hộ liền kề.