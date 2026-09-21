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Sống khỏe cùng BHT

Trẻ sốt, ho: Cẩn trọng với virus RSV

Hải Thuận - 21/09/2026 10:05
Sốt, ho, sổ mũi có thể do virus hợp bào hô hấp - RSV, tác nhân gây ra viêm tiểu phế quản, viêm phổi, khó thở, nhất là đối với trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ ở Hà Tĩnh.
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