Dự báo thời tiết Hà Tĩnh đêm 22/9 ngày 23/9/2026

Mai Hoa - 22/09/2026 17:15

Dự báo thời tiết Hà Tĩnh đêm 22/9 ngày 23/9/2026 của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh