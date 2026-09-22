Từ sân chơi phong trào đến dấu ấn tại giải Heineken Pickleball World Cup 2026

Phạm Hương Ly - 22/09/2026 08:00

Với một người chơi phong trào, hành trình đến với giải đấu quốc tế là kết quả của niềm đam mê, sự bền bỉ của chị Nguyễn Thị Hạ Long.