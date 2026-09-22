Câu chuyện: Gia tài của anh chàng bủn xỉn

Mỹ Dung - 22/09/2026 08:03

Câu chuyện "Gia tài của anh chàng bủn xỉn" là lời cảnh tỉnh: Cần tiết kiệm hợp lý, chớ keo kiệt để tài sản tích cóp thành vô giá trị.