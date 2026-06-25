Nước mắm bà Thinh-Chất lượng làm nên thương hiệu

Lê Tú Anh - 25/06/2026 18:21

Nước mắm bà Thinh là một trong những thương hiệu nổi tiếng tại phường Hải Ninh với hương vị đậm đà hòa quyện giữa vị mặn của muối và nắng gió của biển.