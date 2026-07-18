Truyện Kiều - Càng đọc càng nhiều tầng nghĩa

Phan Dung - 18/07/2026 16:43

Mỗi lần đọc lại, người đọc khám phá thêm những tầng nghĩa sâu sắc về thân phận con người và giá trị nhân văn mà đại thi hào Nguyễn Du gửi gắm.