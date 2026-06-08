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MỞ TRẠM – CHẠM SÓNG: Viện dưỡng lão: Cửa đóng hay lòng mở?

Nguyễn Thuận Huế - 06/08/2026 16:27
“Trẻ cậy cha, già cậy con”. Vậy đưa cha mẹ vào viện dưỡng lão – là tìm cho đấng sinh thành chốn an yên, hay là cách chúng ta đang “đẩy” trách nhiệm ra xa?
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