MỞ TRẠM – CHẠM SÓNG: Viện dưỡng lão: Cửa đóng hay lòng mở?

Nguyễn Thuận Huế - 06/08/2026 16:27

“Trẻ cậy cha, già cậy con”. Vậy đưa cha mẹ vào viện dưỡng lão – là tìm cho đấng sinh thành chốn an yên, hay là cách chúng ta đang “đẩy” trách nhiệm ra xa?