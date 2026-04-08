Diện mạo mới từ các khu đô thị mới

Nguyễn Thị Quý - 04/08/2026 10:51

Từ những khu vực trước đây còn thưa thớt dân cư, nhiều dự án nhà ở, khu đô thị mới đang hình thành, tạo dựng diện mạo mới cho đô thị Hà Tĩnh.