Chắp cánh ước mơ từ sân cầu tuổi thơ

Phương Linh - 04/08/2026 04:12

Ở tuổi lên 8, Trần Đình Minh Đăng đã giành hai HCĐ quốc gia môn cầu lông, ghi dấu hành trình nuôi dưỡng đam mê, sự kiên trì và những ước mơ lớn.