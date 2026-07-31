Dự báo thời tiết Hà Tĩnh đêm 31/7 ngày 1/8/2026

PV - 31/07/2026 18:00

Dự báo thời tiết Hà Tĩnh đêm 31/7 ngày 1/8/2026 của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh