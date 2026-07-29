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Nhịp sống số

Gỡ 'nút thắt" về nhân lực chuyển đổi số cấp xã

Nguyễn Thị Tâm - 29/07/2026 22:38
Hiện chỉ có 24/69 xã, phường ở Hà Tĩnh bố trí được cán bộ có chuyên môn làm nhiệm vụ chuyển đổi số, ảnh hưởng đến chất lượng thực hiện công việc.
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Giám đốc: Nghiêm Sỹ Đống

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